Covid, multe ai no vax over 50, salta la sospensione

Gli interessati sarebbero circa un milione e novecentomila persone

Niente sospensione delle multe ai no vax. Almeno, per ora. Il governo ha infatti depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl Aiuti ter, al momento in discussione in commissione speciale alla Camera e tra queste non c’è lo stop alle sanzioni per chi ha evaso l’obbligo vaccinale. La decisione potrebbe così essere rinviata ad altra sede.

A premere perché le sanzioni di 100 euro per gli over 50 che non risultavano in regola con gli obblighi vaccinali anti-Covid (compresi quanti non hanno ancora effettuato la terza dose) è la Lega. Inizialmente era stato prospettato uno slittamento delle scadenze

Secondo i dati ufficiali, sono poco meno di due milioni gli over 50 che tra aprile e agosto di quest’anno hanno ricevuto le Comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio da parte del ministero della Salute, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il 30% oltre 600mila persone ha avuto una rettifica che ha portato all’interruzione dell’iter sanzionatorio. Negli ultimi giorni sarebbero partite però altre 560 mila comunicazioni. In totale quindi gli interessati sarebbero circa un milione e novecentomila persone