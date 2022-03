Covid, c’è la nuova variante: si nasconde negli animali

È ancora più contagiosa

PALERMO – I dati sull’epidemia mostrano un aumento dei casi e spunta una nuova variante. “Il virus continua a mutare e a diventare sempre più trasmissibile – ha spiegato l’immunologa Antonella Viola nel corso della trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber su La7 -. Non c’è motivo di ritenere che diventerà più buono, possiamo solo sperarlo. C’è una nuova variante, molto contagiosa, che si nasconde bene al sistema immunitario. Ci sono dati che indicano che gli animali sono un serbatoio per il virus, può nascondersi così per poi tornare a infettare noi”.

Secondo Antonella Viola “è giusto uscire dall’emergenza dopo 2 anni di pandemia, ma la partita non è chiusa. Si pensi che si sono zone dell’Africa dove appena il 3 per cento della popolazione è vaccinato”.

Sull’eventualità di estendere la platea della quarta dose è cauta. “In questo momento non ci sono dati che suggeriscano di somministrarla a tutti. Le indicazioni scientifiche dicono che potrebbe valere la pena farla sulle persone più fragili o anziane. Il mio consiglio è continuare a usare le mascherine nei luoghi pubblici, perché il virus sta circolando molto e sono l’unica protezione che funziona, preferibilmente quelle ffp2”.