Covid, nuovo boom di casi: mascherine al chiuso ancora per un mese

"Effetto Pasqua" sui ricoveri

Nuovo boom di casi di Covid in Italia. Quasi 88 mila nuovi contagi in un giorno e altri 186 morti. Ma 15 in meno i ricoveri in terapia intensiva. Effetto Pasqua sulla diffusione della malattia, i ricoveri nei reparti ordinari sono aumentati del 3,5%, quelli nelle intensive sono scesi però del 20%. Obbligo di mascherine al chiuso, dunque, ancora per il mese di maggio anche negli ambienti di lavoro oltre che in ospedali, Rsa e trasporti pubblici.

Si decide tra poche ore

La decisione entro oggi. Intanto il virologo Fauci invita alla prudenza: “in Usa la pandemia non è ancora finita”, e una nuova variante potrebbe innescare una nuova ondata. Cresce

l’attenzion su una nuova forma di epatite.