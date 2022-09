Covid, oltre 36 mila nuovi positivi – il bollettino

Il totale dei casi rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.395.282

Sono 36.632 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 44.878. Le vittime sono 48, in diminuzione rispetto alle 64 di ieri. Il tasso di positività è al 18,4%, mantenendosi stabile rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici sono 198.918. (ieri 243.421).

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.395.282, come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 139, 11 in più rispetto a ieri quando erano 128, i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 26 . I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.715, 62 in più rispetto a ieri quando erano 3.653. Gli attualmente positivi sono 459.373. Dimessi e guariti sono 21.758.885 mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.024.