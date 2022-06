Covid, bambini ricoverati e medici positivi: ‘Il picco dell’ondata’

Tra i contagiati anche la primaria del 'Cervello'. La situazione all'Ospedale dei Bambini.

Aumentano i ricoveri dei bambini, a Palermo, per via del Covid: per fortuna i sintomi sono lievi. Molti medici stanno risultando positivi. La nuova ondata è già in movimento, secondo gli esperti. E bisognerà vedere se produrrà, esclusivamente, una crescita delle positività, o se ci sarà una ricaduta importante pure sugli ospedali.

Bambini ricoverati

All’Ospedale dei Bambini di Palermo, ci sono una ventina di piccoli pazienti ricoverati per Covid. Nel momento in cui scriviamo, per l’esattezza, sono diciassette. Non manifestano quadri clinici gravi e vengono costantemente monitorati. “I ricoveri sono in aumento, anche se i sintomi non preoccupano. Siamo in uno stato d’allerta – spiega la dottoressa Marilù Furnari, responsabile della direzione medica –. L’attenzione deve mantenersi sempre alta e raccomando di tenere le mascherine nei luoghi chiusi. Si tratta di protezione per se stessi e di un segno d’attenzione per gli altri”.

I sanitari contagiati

Molti sanitari, tra medici, infermieri e personale, si stanno contagiando. E’ risultata positiva la dottoressa Tiziana Maniscalchi, primaria del pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Ha una sintomatologia non grave, ma nemmeno leggera, e sta continuando a dare una mano a distanza. Le voci dagli ospedali non risuonano esattamente rassicuranti. Sono lontane dalla disperazione di mesi fa, grazie ai vaccini, tuttavia raccontano una fase non semplice. Scrive un medico su WA: “Siamo inondati dai positivi”.

L’ondata di luglio

“I segni dell’ondata ci sono tutti – dice il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza nell’area metropolitana di Palermo -. Penso che una botta seria, cioè, il picco, la prenderemo tra inizio e metà luglio. Le varianti e l’assenza di restrizioni stanno provocando la crescita dei contagi. Non era uno schema difficile da intuire. Abbiamo moltissimi contagiati tra il personale sanitario. Anche all’hub della Fiera”. Trovare i positivi significa averli cercati, ma le cifre potrebbero essere, verosimilmente, ancora più imponenti del totale che emerge. I numeri noti, comunque, da un po’ di tempo, sono espliciti. Il Covid non va in vacanza.