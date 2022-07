Covid, più di 50mila nuovi positivi – il bollettino aggiornato

In calo il tasso di positività

Sono 54.088 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 60.381. Le vittime sono 244, in aumento rispetto alle 199 di ieri. Il tasso è al 19,2%, in calo rispetto a ieri quando era al 20,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 281.658 tamponi. Sono invece 400 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.768, rispetto a ieri 143 in meno.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.323.264, ovvero 29.065 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.952.476 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.882. I dimessi e i guariti sono 19.457.330 con un incremento di 83.238.