Covid, primo caso con la variante Centaurus in Italia

Lo segnala l'Istituto Superiore di Sanità nel report settimanale

La corsa del Covid in Italia ha rallentato, ma non si arresta completamente. L’86% del 100% dei casi è con la sottovariante Omicron5. Ma non è la sola. Nella scorsa settimana, infatti, è stato scoperto un caso di contagio con la sottovariante Centaurus. Questo è quanto emerge dalle schede di monitoraggio settimanale dell’Iss.

Oltre alla BA.5 sono presenti anche BA.4 (11.6%), BA.2 (1.6%) e BA.1 (0.8%). “Si segnala, inoltre – scrive l’Iss – una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75 (settimana di campionamento 11-17 luglio)”

“Ci dobbiamo abituare perché probabilmente a settembre-ottobre con la variante Centaurus, che diventerà predominante, si tornerà ad avere questi momenti di alti e bassi. Non dobbiamo farci spaventare”. Così l’infettivologo genovese Matteo Bassetti facendo il punto sull’ondata di covid di queste settimane.

“Ieri Pfizer e Moderna hanno sottoposto domanda all’Ema per l’autorizzazione alla messa in commercio del vaccino bivalente, cioè che copre sia il virus originale che le varianti – ha affermato – Il ché vuol dire – continua – che se l’Ema ’si spiccià, e io spero si spiccerà, nel giro di qualche settimana potremmo avere questo vaccino approvato già per metà di agosto e potremmo avere un vaccino approvato sulle varianti già dalle prime settimane di settembre”.