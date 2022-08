Covid, sono oltre 300mila i medici contagiati

I numeri sono forniti della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

Da inizio pandemia i contagi (infezione e re-infezioni) di SarsCoV2 registrati tra gli infermieri italiani sono stati circa 320.000. A dirlo sono i dati contenuti in un documento della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi). Gli infermieri, si legge nel documento, rappresentano “la categoria di professionisti della sanità che (dati INAIL) fa registrare il maggior numero di contagi” in considerazione della “prossimità h24 con gli assistiti che non sono mai stati lasciati soli”.

Nella maggior parte dei casi, la malattia è “senza eccessiva gravità”, spiega la Federazione, “essendo gli infermieri la categoria professionale che fa regostrare il più alto numero di professionisti vaccinati”. Tuttavia “nella prima fase della pandemia si sono registrati 90 decessi per Covid”.

I contagi tra gli infermieri su base mensile (“quindi con difficoltà a restare operativi nelle loro funzioni nell’arco dei 30 giorni”, sottolinea la Fnopi) è di circa 15mila, con mesi in cui si sono raggiunti e superati anche i 28mila contagiati e altri (“solo per brevi periodi estivi e non nel 2022”) dove ci si è fermati a circa 500.