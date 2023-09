Crédit Agricole a supporto dell’economia siciliana VIDEO

Le parole dell'Ad, Giampiero Maioli

CATANIA – Già presente in Sicilia attraverso la rete di Agos, Credit Agricole rafforza la propria presenza sul territorio lanciando il suo modello di Banca universale. Un gruppo che serve già 177 mila clienti siciliani attraverso una struttura ramificata.

“Abbiamo in progetto di intensificare l’ambito delle start-up attraverso la creazione di un’apposita hub, in questo senso il valore aggiunto saranno le assunzioni che riguardano tanti giovani che escono dalle Università – spiega Giampiero Maioli, amministratore delegato di Crédit Agricole Italia -.

Il nostro è uno sforzo che va anche nella direzione della digitalizzazione delle nostre filiali: non significa cancellare gli sportelli ma incentivare un processo che non si può ormai fermare”.

Il rapporto con i clienti

In conferenza stampa, l’ad illustra un passaggio quasi doveroso: “Laddove abbiamo acquisito banche – prosegue Maioli -, immediatamente dopo la soddisfazione dei clienti sale. Io penso che dall’approccio, dall’essere accessibili, scaturisce anche in Sicilia la nostra affidabilità”.

Ed ancora: “Le start-up si dividono in due mondi: quelle che hanno l’idea e quelle che stanno sviluppando l’idea. Ecco, la nostra idea di Village e di Hub è quella di finanziare chi ha già un’idea. Catania è un progetto concreto e non è il solo progetto al Sud: c’è, infatti, anche Napoli.

Il Sud è una risorsa importante e crediamo molto nello sviluppo del territorio”.

Il settore agricolo

Ma quello di Crédit Agricole è un Gruppo che continua ad avere un ruolo centrale per il supporto finanziario al settore Agricolo e Agroalimentare, con quasi 6 miliardi di impieghi, oltre 42 mila clienti e quote di mercato su territori di presenza pari a circa l’8%. La specializzazione della rete commerciale a servizio di questo settore con importanti investimenti nello sviluppo delle competenze, unita alla solidità dell’offerta hanno portato l’Istituto a superare in Sicilia i 5 mila clienti agri-agro con impieghi complessivi per circa 210 milioni di euro e una quota marcato al 6%.

La Next Generation

Ma Crédit Agricole rafforza anche l’organico. Nell’ultimo anno sono nate nuove strutture con professionisti specializzati, impegnati a rispondere a tutte le esigenze della clientela. Sono 700 le risorse operative sul territorio e nel solo 2022 il Gruppo, in linea con il programma di rinnovo generazionale “Next Generation”, ha integrato su tutto il territorio nazionale circa 700 nuove risorse, di cui circa 600 sono under 35. In termini di assunzioni e mobilità interna, da gennaio 2022 sono state inserite nell’organico del territorio siciliano numerose nuove risorse, di cui buona parte under 30.

Innovazione e famiglie

Il percorso di Crédit Agricole prosegue. A supporto dell’innovazione, delle imprese e delle famiglie.

In un cammino pronto, fin da adesso, a recepire le nuove sfide del presente.