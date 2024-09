Crolla un albero in via Cartagine, Figuccia: “Serve manutenzione”

"Non possiamo continuare a intervenire solo quando accade un evento disastroso"

PALERMO – “Il recente crollo di un albero in via Cartagine, che ha causato danni ingenti ma per fortuna non ha ferito nessuno, evidenzia ancora una volta l’urgenza di affrontare seriamente la questione del verde pubblico nella nostra città. Siamo stati molto vicini a una tragedia, e non possiamo più permetterci di rimanere inermi di fronte a eventi del genere”.

Sono le dichiarazioni di Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

“Chiederò all’assessore competente l’immediata istituzione di un tavolo tecnico permanente per monitorare e valutare lo stato di salute di tutti gli alberi e del verde urbano. Non possiamo più attendere l’arrivo di altre emergenze, né contare sulla fortuna per evitare incidenti potenzialmente fatali”.

“In troppi punti della nostra città ci sono alberi completamente morti da anni – ha aggiunto Sabrina Figuccia – mai sottoposti a manutenzione o abbattimenti, e questo dimostra una chiara mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione. Non possiamo continuare a intervenire solo quando accade un evento disastroso. La sicurezza dei nostri cittadini e la tutela del verde devono essere una priorità assoluta, e oggi ci troviamo a pagare le conseguenze di una gestione carente e superficiale”.

“Il grido di aiuto dei cittadini, che ormai da troppo tempo chiedono rispetto per il proprio diritto a vivere in una città sicura e ben curata, non può più essere ignorato. Dobbiamo dare risposte concrete, ed è per questo che, da domani mattina, mi impegnerò a chiedere la creazione di una cabina di regia permanente, che affronti con urgenza la manutenzione e la salvaguardia del verde pubblico. Non si tratta più solo di decoro urbano, ma di sicurezza e tutela della vita”.