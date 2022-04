Crollo, gli studenti del Boggio Lera faranno lezione in piazza

L'annuncio del preside del Liceo catanese.

CATANIA- Da lunedì al 13 maggio, dalle 8:15 alle 12:15, una classe del liceo scientifico ‘Enrico Boggio Lera’ di Catania, a rotazione, svolgerà la propria attività didattica in piazza Università. Lo rende noto il dirigente scolastico, Donato Biuso, spiegando che l’iniziativa è stata adottata per “ricordare alle autorità e all’opinione pubblica che ancora oggi non sono stati risolti i problemi nati in seguito al crollo di una parte del tetto della sede centrale avvenuto il 10 novembre del 2021″ e che, “come è scritto nella nostra Costituzione, deve essere garantito il diritto allo studio”. (ANSA).