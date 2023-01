Csm, eletto il professore catanese Felice Giuffrè

Il nuovo membro laico ha ottenuto 420 voti da Camera e Senato riuniti in seduta comune

CATANIA – Felice Giuffrè, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico a Catania, è stato eletto membro laico del Consiglio superiore della magistratura da Camera e Senato riuniti in seduta comune.

L’elezione di Giuffrè, in quota Fratelli d’Italia, è avvenuta oggi con 420 voti, dopo che durante la seduta precedente, in cui erano stati eletti altri 9 membri del Csm tra cui la paternese Rosanna Natoli, il suo nome non era riuscito a superare la maggioranza dei tre quinti dell’aula.

A commentare l’elezione è Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Con l’elezione di Felice Giuffrè, uomo di grande caratura professionale e umana, il Parlamento completa la composizione laica del Csm. Dopo la solita campagna denigratoria alimentata da certa sinistra nei confronti di Giuseppe Valentino, che per senso di responsabilità ha preferito fare un passo indietro per evitare di inquinare le elezioni con spregiudicati spruzzi di fango nei suoi confronti, mi congratulo con il professor Giuffrè e con gli altri nove componenti che siederanno in seno al Csm. Sono sicuro che tutti adempiranno con doveroso senso di responsabilità al compito che il Parlamento in seduta comune gli ha assegnato”.