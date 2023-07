“Dal basso in su”: l’ultimo singolo di Jessica VIDEO

Storica la collaborazione con il compianto Brigantontony.

CATANIA – L’ultimo singolo di Jessica Cannavò è stato lanciato la settimana scorsa sui canali social. Il titolo è dal “Basso in su” prodotto dalla casa discografica partenopea Mea Sound. Un pezzo piccante dedicato a quegli uomini – sopratutto sposati – che nel segreto manifestano gusti incofessabili. In particolare se si tratta di trangender. “Fanculo a questi tabù” è appunto una strofa della canzone. Jessica ha un lunga militanza nel mondo dello spettacolo catanese. Storica la collaborazione con il compianto Brigantontony. Per non parlare poi delle presenze in Rai: nella Piovra 10, nel Commissario Montalbano e, soprattutto, sul divano di Al posto tuo, trasmissione condotta da Alda “Alda D’Eusanio, dove ha messo a nudo le sue esperienze e i suoi dolori personali