Covid Sicilia, curva casi in salita, due le province più colpite

L'aggiornamento sulla pandemia in Sicilia e in Italia

PALERMO – Sono 6.107 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 40.165 tamponi processati in Sicilia; ieri i nuovi positivi erano 5.946. Il tasso di positività scende al 15,2% ieri era al 15,3%. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 233.166 con un decremento di 555 casi. I guariti sono 8.395 mentre le vittime sono 15 portano il totale dei decessi a 9.848. Sul fronte ospedaliero sono 910 ricoverati con 10 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 58, due casi in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.777 casi, Catania 908, Messina 1.787, Siracusa 524, Trapani 781, Ragusa 626, Caltanissetta 492, Agrigento 807, Enna 153.

I dati Covid in Italia

Secondo i dati del ministero della Salute, a livello nazionale, i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore sono 74.024. Ieri erano stati 76.250. Le vittime sono invece 85 (ieri erano state 165).

Le persone attualmente positive al Covid sono 1.147.519 con un aumento di 27.298 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.800.179 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.692. I dimessi e i guariti sono 12.494.968, con un incremento di 48.385 rispetto a ieri.

A livello nazionale i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 478.051. Ieri erano stati 490.883. Il tasso di positività è al 15,48%%, stabile rispetto al 15,5% di ieri. Sono invece 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.319, ovvero 84 in meno rispetto a ieri.

L’analisi dell’Istituto superiore di sanità

Nel corso dell’ultima settimana si è registrato un aumento del numero dei casi segnalati, ma il numero delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva continua a diminuire. In diminuzione anche il numero settimanale di decessi”. Questa l’analisi dell’andamento del Covid in Italia contenuta nel Report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

In particolare, rileva l’Iss, nell’ultima settimana il tasso di incidenza a 7 giorni risulta compreso fra 250 e 1.000 casi per 100.000 abitanti in tutte le fasce d’età. Il tasso di incidenza a 7 giorni dei ricoveri risulta in diminuzione in tutte le fasce di età ad esclusione della fascia 0-9, 20-29 e 30-39 anni. Stabile, dice l’Iss, la percentuale di casi segnalati con stato clinico iniziale asintomatico, pari circa al 69%. Infine stabile, rispetto alla precedente settimana, anche la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione (2,6%).