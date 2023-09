Dc a congresso, sorrisi e pacche sulle spalle: ecco chi c’è FOTO

I leader del centrodestra rendono omaggio al partito di Cuffaro

PALERMO – Sorrisi e pacche sulle spalle. I leader del centrodestra siciliano rendono omaggio a partito di Totò Cuffaro. In sala c’è uno dei coordinatori regionali FdI, Salvo Pogliese, e poco più in là, sempre in prima fila, il coordinatore di Forza Italia nell’Isola, Marcello Caruso.

In pole anche gli astri nascenti della nuova Dc di Cuffaro, il presidente della commissione Affari istituzionali all’Ars, Ignazio Abbate, e il capogruppo Carmelo Pace. Tra i volti anche quello dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. Si rivede anche un volto storico dell’epoca d’oro del cuffarismo, Nino Dina, mentre non sfugge al richiamo Dc neanche colui che fu il primo deputato leghista all’Ars, Tony Rizzotto. Tra i presenti anche Saverio Romano.