Gianpiero Samorì guida il partito nel dopo Cuffaro

La direzione nazionale e il consiglio nazionale della Democrazia cristiana, riuniti a Roma alla presenza di oltre 150 dirigenti provenienti da tutte le regioni d’Italia, hanno confermato all’unanimità la nomina di Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi a commissari regionali del partito in Sicilia.

“Pienamente legittimati – spiega una nota -, dal prossimo lunedì potranno prendere contatti con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e gli altri partiti della maggioranza”.

Sempre all’unanimità, è stata deliberata l’apertura della nuova sede nazionale del partito, la cui inaugurazione avverrà entro metà febbraio. Il consiglio nazionale ha conferito al segretario nazionale facente funzioni, Gianpiero Samorì (che ha preso il posto di Totò Cuffaro, ai domiciliari perché coinvolto in un’inchiesta della procura di Palermo), la guida del partito che avverrà, per le principali decisioni, congiuntamente con il presidente Renato Grassi.

Nominati, sempre all’unanimità, tre vicesegretari nazionali: Nuccia Albano (ex assessora Dc del governo Schifani), Salvatore Giuffrida e Luigi D’Agrò. Proprio oggi il vice presidente Francesca Donato ha annunciato di lasciare il partito.