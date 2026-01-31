Il vice presidente Francesca Donato lascia la Democrazia cristiana

Divergenze politiche e visione ormai insanabili

L’ex europarlamentare Francesca Donato ha annunciato, con una nota, la decisione di lasciare la Democrazia cristiana e di dimettersi da tutte le cariche ricoperte all’interno del partito, tra cui quelle di vicepresidente nazionale e consigliere nazionale.

“La mia decisione – afferma nel comunicato – nasce da divergenze politiche e di visione ormai insanabili con la linea del partito, così come definita dalla dirigenza nazionale, che non mi consentono di proseguire un percorso coerente. Si tratta di una scelta assunta senza alcuna volontà polemica, ma per coerenza con i miei valori, i miei obiettivi e la mia visione dell’impegno politico”.

“Auguro ai colleghi della Democrazia cristiana – conclude – di proseguire al meglio il loro lavoro, pur nella consapevolezza che i nostri cammini politici seguiranno strade diverse”.

Pochi giorni fa sono stati scelti i nomi del triumvirato che dovrà guidare il partito siciliano del dopo-Cuffaro.