L'uscita del leader di Sud chiama nord

PALERMO – Luigi Sunseri sarebbe l’assessore al Bilancio di un ipotetico governo guidato da Cateno De Luca dopo la prossima tornata elettorale per le Regionali. A incoronare il deputato M5s di Termini Imerese è lo stesso De Luca, nel corso della conferenza stampa convocata per dara il via a quello che il sindaco di Taormina ha definito “il Comitato di liberazione della Sicilia”.

“Sunseri mio assessore al Bilancio”

Seduti al tavolo anche i capigruppo di Pd e M5s, Michele Catanzaro e Antonio De Luca, apparsi comunque sopresi dalla fuga in avanti del candidato governatore in pectore della nascente coalizione. In sala anche il diretto interessato, che sorride alle parole di De Luca. “Sunseri è bravo: se sarò io il candidato alla presidenza della Regione alle prossime elezioni, lui sarà il mio assessore al Bilancio e alla programmazione dei fondi extraregionali”, afferma il leader Scn. Sta al gioco il capogruppo M5s: “Vediamo, magari Giuseppe Conte sceglierà Sunseri come ministro”. E parlando delle ipotetiche scelte da fare rispetto a una potenziale Giunta che lo vedrebbe governatore, sostenuto da Sud chiama nord, Pd e Movimento cinque stelle, Cateno De Luca aggiunge: “Di certo farò scelte da sindaco, con assessori non di facciata ma operativi che vanno negli uffici e sanno interfacciarsi con i dirigenti generali”.

Messaggio a Pd e M5s

E infine il messaggio ai compagni di viaggio: “Ho detto più volte agli amici del Pd e del Movimento cinque stelle che bisogna far dimenticare cosa è accaduto alla vigilia delle elezioni regionali del 2022, quando hanno litigato e sono andati al voto separati. Questo significa che dobbiamo dimostrare per tempo che abbiamo la capacità di fare amalgama, di fare progetto e di fare dimenticare questi incidenti di percorso che minerebbero la credibilità di ciascuno di noi”.