De Luca (ScN): “Dimissioni del sindaco Basile? Diremo tutto sabato”

Il leader di Sud chiama Nord non svela il futuro del primo cittadino di Messina

MESSINA – “Non prendete impegni per sabato mattina, si saprà tutto sulle dimissioni di Basile”. Lo ha detto al comune di Messina il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca durante una conferenza stampa nella quale si è parlato dell’Amam, la partecipata che si occupa della distribuzione dell’acqua.

Alla conferenza erano presenti anche il sindaco Federico Basile, il presidente di Amam Paolo Alibrandi e l’assessore Nino Carreri che hanno fatto il punto sui progressi fatti da Amam dal 2018.

Hanno ribadito “che per avere l’acqua h24 in tutta Messina si dovrà aspettare il 2028. Ma perché ciò avvenga sarà necessario che si verifichino alcune condizioni, oltre al completamento degli interventi”.

“Noi ci poniamo obiettivi – ha chiarito De Luca – per alzare sempre l’asticella. Se poi alla Regione non sanno programmare la spesa e avviene la più grave siccità da diversi anni a questa parte, questo non può essere colpa nostra”.