De Luca: “Sondaggi farlocchi, quelli credibili siamo noi” VIDEO

"Le nostre previsioni di vincere con il 41% sono assolutamente fondate"

1' DI LETTURA

Cateno De Luca commenta i recenti sondaggi che vedono in pole position il centrodestra. “Sondaggi farlocchi, siamo gli unici che stanno facendo una vera campagna elettorale, che hanno un programma vero, noi siamo credibili abbiamo dimostrato di avere un programma realizzabile e serio. Gli avversari del centrodestra e centrosinistra hanno dimostrato invece di avere paura di un confronto. Noi siamo convinti che le previsioni che abbiamo fatto di vincere al 41 per cento sono assolutamente fondate”. Lo ha detto Cateno De Luca al termine dell’incontro con Confindustria Sicilia che ha presentato ai candidati governatori dell’Isola le proposte per lo sviluppo della regione.