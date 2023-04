Degrado e sporcizia: militari Usa e cittadini puliscono la piazza VIDEO

Ennesimo esempio di coesione ed iniziativa: riqualificata piazza Angelo Majorana.

CATANIA. Il Rotary insieme ai militari USA della nave USS Williams per riqualificare piazza Majorana, vicino alla sede della Polizia in via Ventimiglia. Un gruppo di marinai americani provenienti dalla nave piattaforma USS Hershel “Woody Williams (ESB-4), ancorata presso il porto commerciale di Augusta per una sosta tecnica e accompagnati dal Responsabile Relazioni Esterne della NAS Sigonella americana Alberto Lunetta, si è messo a disposizione della comunità etnea per un’ iniziativa di riqualificazione di piazza Angelo Majorana, attualmente in stato di degrado.



I militari americani hanno trascorso la mattinata ripulendo la piazza da foglie, erbacce e immondizia. Hanno inoltre tinteggiato alcune panchine e la staccionata del parco giochi per renderlo più bello ed accogliente per i bambini del quartiere.

L’evento è stato promosso dai Rotary Club Catania Duomo 150 e Catania Ovest in collaborazione con la base NAS Sigonella. Presenti il Presidente del Rotary Club Catania Duomo 150 Franco Pepe e Maurizio Catania che ha supportato l’evento facendo da tramite con il Comune di Catania che ha fornito sacchi e attrezzi da giardinaggio.

“I militari che hanno partecipato oggi all’evento di riqualificazione di piazza Majorana non sono in servizio a Sigonella ma hanno deciso, come da tradizione, di intervenire durante la loro sosta in Sicilia nel progetto di solidarietà, ormai decennale nella città Capoluogo, che le Forze Armate USA svolgono in tutto il mondo ovunque si trovino le loro installazioni militari” ha spiegato Lunetta. La Williams è una delle navi più nuove e grandi della Marina USA, vanta ben 230 metri di lunghezza ed un ponte di volo di 4.830 metri quadrati, un hangar che può ospitare mezzi aerei.

Rischierata alla base navale USA di Souda Bay, in Grecia ed è assegnata all’area operativa del Comando dell’Africa degli Stati Uniti. La nave è dispiegata per garantire e sostenere la sicurezza marittima nella regione.