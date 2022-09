Deve venire Morandi per cantare la bellezza di Palermo FOTO

Il cantante a Mondello ci ricorda che...

‘Qui dove il mare luccica’ (ciao, immenso Lucio), c’è un grande della canzone italiana che ci ricorda quanto sia bella Palermo, nonostante tutto. Ecco Gianni Morandi, a Mondello, nella sua pagina Facebook, ma immortalato anche altrove, che diventa il manifesto di una meraviglia troppo spesso dimenticata da chi l’ha sempre sotto gli occhi.

“Un clima stupendo”, chiosa in un commento il ragazzo che noi degli anni Settanta abbiamo ascoltato per la prima volta in casa, da bambini, perché piaceva tanto a mamma e a papà. Ed è un lieto evento ritrovare quel sorriso così familiare in luoghi geograficamente prossimi ed emotivamente aderenti al cuore. Pure quelli del gruppo ‘Insieme per Mondello’ erano all’erta e hanno scattato le loro foto, come Francesca Marciano che lo ha ‘pizzicato’ in spiaggia e ha pubblicato.

Le reazioni? Come è simpaticamente normale che sia, qualcuno tratta ‘Gianni’ alla stregua di una apparizione soprannaturale. E’ appunto un riflesso condizionato se incontri, in carne e ossa, un mito che ha cantato così bene i sogni di tutti.

Poi c’è pure chi, nel vasto mare social, pare che si accorga soltanto in questo frangente della bellezza di Palermo. Che ha mille problemi, che troppi sfregi ha subito, che, per chi la vive ogni giorno, somiglia a un corso di sopravvivenza. Ma che, comunque, conserva un incanto visibile, specialmente, a chi l’ha ammirato più di rado. Da qui, dal centro alla periferia, sembra più difficile accorgersene. (Roberto Puglisi)