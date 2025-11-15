Dichiarazioni sull’Ast e querela, assolto Tafuri: “Fatto non sussiste”

CATANIA – Il dispositivo è stato emesso dalla dottoressa Stefania Cacciola. E riguarda la vicenda legata ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente dell’Ast, Gaetano Tafuri. Una querela nei confronti di Tafuri conclusasi con un’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
“Il pronunciamento di oggi a seguito di mie dichiarazioni in ordine al sistema che imperversava in Ast e dov’è intervenuto in giudizio pure Montante, decreta la mia piena assoluzione – dice Tafuri -. Ergo era tutto vero”.
La vicenda
L’ex presidente dell’azienda trasporti pubblici Ast è finito a processo con l’accusa di ‘diffamazione a mezzo stampa’ nei confronti di Sebastiano Barone, titolare di un’azienda che in passato forniva gomme all’Ast. Nelle scorse ore, la sentenza della IV Sezione penale del Tribunale di Catania che – come detto – assolve Tafuri perché il fatto non sussiste.