Accordo siglato dal sindaco Lagalla e dai presidenti di Rap e Legambiente Sicilia

PALERMO – È stato sottoscritto un protocollo di collaborazione tra il Comune di Palermo, la Rap e Legambiente Sicilia. L’obiettivo è sviluppare, implementare ed estendere la raccolta differenziata in città, promuovendo al contempo corrette pratiche ambientali e i principi dell’economia circolare.

L’accordo è stato firmato dal sindaco Roberto Lagalla e dai presidente della Rap, Giuseppe Todaro e di Legambiente Sicilia, Tommaso Castronovo. Per “avviare un’azione sinergica sulle tematiche legate alla gestione dei rifiuti”. “Sia nei quartieri dove la raccolta differenziata è già attiva, sia in quelli dove è imminente l’avvio del servizio porta a porta”.

Il know how di Legambiente

Legambiente metterà a disposizione il proprio know how e la propria esperienza per supportare le attività di informazione e comunicazione sul territorio. Attraverso personale qualificato e volontari, saranno realizzate iniziative di sensibilizzazione anche con modalità “porta a porta”. Affiancando competenze tecniche e didattiche per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Per Todaro “la collaborazione con Legambiente non è solo simbolica, ma concretamente operativa”. “Mentre la Rap – aggiunge – metterà in campo uomini, mezzi e competenze tecniche per estendere il servizio di raccolta porta a porta. Legambiente contribuirà a ricostruire un rapporto di fiducia con il territorio, aprendo un dialogo diretto con i palermitani. L’obiettivo è superare le resistenze culturali ancora presenti. E far comprendere che differenziare i rifiuti non è solo un obbligo, ma un investimento sulla salute e sul futuro della città”.

Lagalla e Alongi: “Saremo al fianco dei cittadini”

“Conosciamo bene le difficoltà della nostra città – affermano il sindaco Lagalla e l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi – e proprio per questo saremo al fianco dei cittadini per accompagnarli nell’avvio dei nuovi step. L’amministrazione monitorerà costantemente i processi e lavorerà affinché le circoscrizioni e tutti gli organi istituzionali siano pienamente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi, che vanno dall’aumento della percentuale di raccolta differenziata alla massimizzazione dei rifiuti destinati al riciclo”.

“Apprezziamo la volontà di questa amministrazione – osserva Castronovo – di avviare un deciso cambio di passo nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. L’estensione della raccolta differenziata porta a porta in diversi quartieri della città, a partire dalle prossime settimane, deve rappresentare l’inizio di una svolta concreta fino a diventarne il modello centrale”.