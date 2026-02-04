Via libera dalla sezione di Controllo. Si accelera anche per i dirigenti

PALERMO – Semaforo verde della Corte dei conti per il rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione Siciliana. La sezione di Controllo ha dato parere positivo all’ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro che era stato raggiunto tra Aran e sindacati nel mese di novembre per il triennio 2022-2024.

In Sicilia dipendenti regionali allineati agli Statali

Un rinnovo che era arrivato a distanza di un anno dall’ultimo accordo e che ha riallineato i dipendenti della Regione Siciliana al trattamento degli impiegati statali. Applicato, infatti, lo stesso aumento che il governo nazionale ha disposto per gli Statali: il 5,78% dello stipendio. Il costo complessivo dell’operazione è di circa 35 milioni di euro.

La sede dell’Aran Sicilia

Gli aumenti per i dipendenti regionali

Via libera, quindi agli aumenti per circa undicimila dipendenti del comparto non dirigenziale. Si va dai 112,36 euro lordi mensili per i coadiutori ai 193,71 euro per i funzionari. La fascia intermedia, quella degli assistenti, potrà contare su 161,93 euro in più, sempre al lordo. Recuperati anche gli arretrati dal 2022.

Le altre misure previste dal rinnovo contrattuale dei Regionali

Tra le novità previste dall’accordo siglato a novembre, la riorganizzazione degli orari di lavoro: saranno più orientati al risultato piuttosto che basati solo sulla presenza fisica in ufficio, attraverso la previsione, per esempio, della settimana corta. Introdotte anche nuove indicazioni per il lavoro agile e il lavoro da remoto. Previsti nuovi strumenti di ‘age management’ che serviranno per favorire, attraverso forme di tutoraggio, lo scambio di competenze intergenerazionali all’interno dell’Amministrazione.

Il contratto dei dirigenti regionali

Novità anche per i dirigenti della Regione. La Giunta Schifani, infatti, ha approvato l’accordo raggiunto a dicembre 2025 tra l’Aran, guidata da Accursio Gallo, e i sindacati per il rinnovo contrattuale 2022-2024 dell’Area dirigenza. L’aumento previsto in questo caso per i dirigenti di seconda e terza fascia è di circa 370 euro lordi al mese.