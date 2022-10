Direzione Pd, Letta difende il simbolo, “congresso non sia X Factor”

Dura la presidente del Pd, Valentina Cuppi: "Il Pd è un partito fortemente maschilista"

1' DI LETTURA

Il Pd a raccolta nella prima direzione del partito dopo le elezioni. Letta nella sua relazione alla direzione del partito auspica che il simbolo “rimanga così com’è”.

“Le poche donne Pd elette – ha detto – sono il fallimento della nostra rappresentanza: i capi dei gruppi parlamentari siano donne. No alla permanenza più a lungo: lo riterrei un errore per voi e per il partito, si metta in campo una classe dirigente più giovane”.

Il congresso non deve essere un X Factor, a primavera il nuovo gruppo dirigente”. Dura la presidente del Pd, Valentina Cuppi: “Il Pd è un partito fortemente maschilista in cui per contare bisogna piegarci alle logiche delle correnti”.