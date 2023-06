Distruzione diga Ucraina, New York Times: “Abbiamo prove attività russa”

Secondo il ministero della Difesa britannico, "l'esercito russo sta subendo le perdite maggiori"

Mentre Ucraina e Russia si rimpallano le accuse su chi avrebbe fatto crollare la diga di Kakhovka, il New York Times afferma che, nonostante siano “teoricamente possibili molteplici spiegazioni”, le prove indicano chiaramente che la diga è stata paralizzata da un’esplosione provocata dalla parte che la controlla: la Russia”.

Il media statunitense interroga ingegneri ed esperti di esplosivi, sostenendo che la diga aveva “un tallone d’Achille” ed essendo “costruita in epoca sovietica, Mosca aveva ogni pagina dei disegni tecnici e sapeva dov’era”.

Secondo il ministero della Difesa britannico, "l'esercito russo sta subendo le perdite maggiori dall'apice della battaglia per Bakhmut. Le forze ucraine continuano l'offensiva ottenendo piccoli avanzamenti".