PALERMO – In Sicilia si registra un grande interesse delle donne verso le discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), tanto che crescono le iscrizioni femminili negli atenei regionali e negli Its dell’isola. Di segno meno invece l’accesso al mondo del lavoro da parte di queste laureate o formate in percorsi d’istruzione in queste discipline.

Di fatto questa mancata corrispondenza fra domanda e offerta si traduce in un blocco che impedisce alle donne di area Stem di trovare sbocchi occupazionali nelle aree per cui hanno studiato. Quali sono i motivi dello sbarramento e come superarli sono i temi al centro della tavola rotonda che la Cisl Sicilia, insieme al coordinamento Donne e politiche di genere del sindacato confederale, ha organizzato per il prossimo 6 marzo, a partire dalle ore 9,30 al liceo scientifico “Galileo Galilei” di Palermo.

“Le donne protagoniste della scienza e della tecnologia in Sicilia. La partecipazione come strumento di confronto per i percorsi di carriera delle donne in area Stem” è il titolo dell’iniziativa. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica Chiara Di Prima e del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri.

L’introduzione sarà affidata a Chiara Barbera, segretaria regionale Cisl Sicilia. Modererà Tiziana Martorana, giornalista Tgr Rai Sicilia. Nel corso della mattinata interverranno Ornella Campo (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia), Ignazia Maria Bartholini (Università degli Studi di Palermo) e Vera Carasi (Responsabile Coordinamento Donne e Politiche di genere della Cisl Sicilia).

Previsti inoltre gli interventi di Giovanna Parisi (Università degli Studi di Palermo), Maria Elena Oddo (Sicindustria Giovani), Lavinia Cicero (Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana), Maria Carolina Varchi (Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Camera dei Deputati) e Maria De Rosa (Fondazione Ri.MED). Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Cisl Sicilia, Leonardo La Piana.