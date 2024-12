Dop e Igp: la Sicilia è undicesima per valore economico

È quanto emerge dal rapporto Ismea Qualivita 2023

PALERMO – Ammonta a 555 milioni di euro il valore economico dei prodotti Dop e Igp della Sicilia, dove gli operatori sono 18.347.

È quanto emerge dal rapporto Ismea Qualivita relativo al 2023 sul settore delle denominazioni di cibo e vino.

La Sicilia conta 67 Dop Igp ed è l’undicesima regione italiana nella classifica che riguarda la ricaduta economica delle produzioni agroalimentari e vitivinicole, con una variazione positiva del 2,2% rispetto al 2022 (543 milioni di euro).

Le denominazioni hanno pesato per il 7 per cento sul settore agroalimentare. Nella filiera a essere in testa è la produzione di vino (81%), seguono i prodotti ortofrutticoli (11%), l’olio d’oliva (5%) e i formaggi (1%).

Dei 555 milioni di valore economico, 105 riguardano il cibo, con 36 prodotti (+14,4% sul 2022), decima regione per impatto e 7.049 operatori; e 450 milioni del comparto vino, con 31 operatori (-0,2% sul 2022), ottava regione per impatto e 11.298 operatori.

A livello provinciale, invece, Trapani è il territorio con più peso economico (249 milioni di euro, 45%), e a seguire: Agrigento (106 milioni, 19%), Palermo (61 milioni, 11%), Catania (43 milioni, 8%).