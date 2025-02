In azione i Falchi della squadra mobile

PALERMO – Oltre 28 chili di droga nascosti in casa, nel mercato palermitano di Ballarò. La scoperta è stata fatta dalla polizia, che ha arrestato una donna nigeriana, O.E., di 33 anni.

La droga sequestrata

Nell’abitazione gli agenti hanno trovato 5.000 pillole di anfetamina per un peso di 4,7 chili, 14 chili di cocaina e dieci chili di eroina. Il sequestro della droga e l’arresto sono stati realizzati dai ‘Falchi’ della sezione ‘Contrasto al crimine diffuso’ della squadra mobile. La donna è finita in carcere, le indagini proseguono per individuare eventuali complici.