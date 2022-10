E’ morto Antonio Triolo, ex coordinatore della Lega a Palermo

Dolore e choc tra gli amici e i colleghi di partito

“Il suo cuore si è fermato. Mille ricordi di 30 anni mi vengono in mente e ogni cosa sembra successa ieri. Sento il mondo sempre più vuoto”. E’ soltanto uno delle decine di messaggi che nelle prime ore della mattina sono comparsi sulla pagina Facebook di Antonio Triolo, ex coordinatore della Lega a Palermo. Il decesso sarebbe avvenuto stanotte. Dolore e choc tra gli amici e i colleghi di partito: “Antonio non era solo un collega di partito, Antonio era un amico – scrivono -. Una persona profondamente perbene. Un uomo colto e preparato. Ci lasci un vuoto enorme. Un vuoto a cui davvero non eravamo pronti”. E ancora: “Ciao Antonio, hai intrapreso il viaggio troppo presto”.

“Che la terra ti sia lieve, amico mio. Siamo attoniti, increduli, raggelati. Non trovo le parole per salutarti, non eravamo pronti. Amico, fratello, abbiamo condiviso una vita. Bella, affannata, piena di affetto, amicizia, complicità. Il mio cuore è spezzato. A Dio”. Antonio Triolo lascia la moglie e due figli.