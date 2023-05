Elezioni comunali nel Palermitano: in calo l’affluenza

Si potrà votare fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15

1' DI LETTURA

PALERMO – Per due giorni, domenica 28 e lunedì 29, le urne in 25 comuni della provincia di Palermo resteranno aperte per far si che i cittadini possano eleggere il nuovo sindaco. Trattandosi di comuni tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, non ci saranno ballottaggi ma turni unici in cui basterà prendere un voto in più degli avversari.

Intanto arrivano i primi dati di affluenza alle ore 12 e il trend è in calo.

I dati comune per comune:

Comune Elettori Votanti 28/5/2023 ore 12:00 % 28/5/2023 ore 12:00 %

elezioni precedenti Diff. %

1° rilevamento