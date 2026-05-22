Elezioni a Enna, Messina e Agrigento: corsa all’ultimo voto nelle coalizioni

I nomi in campo, le alleanze

PALERMO – Corsa all’ultimo voto nelle amministrative. Messina, Enna e Agrigento. Ecco le sfide in vista della corsa alle urne del 24 e 25 maggio 2026.

Messina, la sfida

A Messina Federico Basile, il sindaco uscente, si è dimesso prima della conclusione del mandato ed è andato al voto: 15 liste a sostegno di Basile, oltre mille candidati. Marcello Scurria è sostenuto dal centrodestra con sette liste.

In campo anche il centrosinistra con due liste (Partito democratico e cordata M5s-Controcorrente) a sostegno di Antonella Russo, consigliera comunale uscente.

Candidati anche due aspiranti sindaco civici: Gaetano Sciacca, ingegnere, sostenuto da Rinascita Messina e il barbiere Lillo Valvieri, con la lista Lillo Valvieri sindaco. (Leggi le dichiarazioni dei candidati e i Comuni del Messinese al voto)

Agrigento, la sfida

La partita di Agrigento si gioca in parte all’interno della stessa coalizione, tra Dino Alonge, sostenuto da Forza Italia, Mpa e Grande Sicilia, Forza Azzurri, Udc e Fratelli d’Italia. L’altro blocco di formazioni di centrodestra corre per Luigi Gentile: Noi Moderati in cordata con Sud chiama Nord, Lega, Gentile sindaco e Democrazia Cristiana.

Ismaele La Vardera tenta la volata di Michele Sodano, un ex pentastellato sostenuto da Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista, listone nel quale sono confluiti gli esponenti del M5s dopo il divieto, da parte di Giuseppe Conte, dell’uso del simbolo.

E poi un civico, in campo anche Giuseppe Di Rosa, sostenuto da LiberiAmo Agrigento e Agrigento Amore Mio. (I programmi dei candidati e gli altri Comuni al voto)

Enna, la sfida

Mirello Crisafulli corre come sindaco senza simbolo del Pd, senza quello del M5s, ma gli esponenti locali sono tutti presenti nelle liste, i pentastellati in apparentamento con Sud chiama Nord, come ha rivendicato l’ex senatore Dem, intervistato da LiveSicilia. Tra i sostenitori di Crisafulli anche leghisti ed esponenti della Dc.

Il centrodestra sostiene ufficialmente il medico Ezio De Rose, ex presidente del consiglio comunale. Per lui ci sono le liste di Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Forza Italia e liste civiche.

Nella scheda elettorale, gli ennesi al voto troveranno anche un civico, Filippo Fiammetta, sostenuto da un movimento civico e da Ismaele La Vardera. (Gli altri Comuni al voto nell’Ennese).