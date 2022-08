Regionali, il sondaggio: vince l’astensione TUTTI I DATI

Le proiezioni di Tecnè in vista del 25 settembre

1' DI LETTURA

PALERMO – A vincere l’elezione è l’astensione. E’ il primo dato che emerge dal sondaggio commissionato dal Tg5 a Tecné. Sembra un dato secondario ma diventa decisivo se si pensa che solo il 48 per cento dichiara il voto mentre il 52 per cento dichiara l’astensione dal voto o l’incertezza. Così se il prossimo 25 settembre il dato fosse confermato a decidere la sorte dei siciliani sarebbe solo la metà di questi.

Tra chi dichiara il voto Renato Schifani, candidato del Centrodestra, è dato in vantaggio con una percentuale che oscilla fra il 38 e 42 per cento. Dopo dell’ex presidente del Senato è data l’eurodeputata e candidata del Centrosinistra Caterina Chinnici a cui viene riconosciuta una forbice tra il 27 e il 31 percento. Segue Cateno De Luca che si assesterebbe tra il 12 e il 16 per cento e Nuccio Di Paola, candidato del M5s cui viene dato tra l’otto e il dodici percento. Chiude Gaetano Armao, candidato del terzo polo, che secondo le proiezioni ha una forbice elettorale tra il 3 e il 5 per cento. Gli altri candidati sono tutti sotto il 4 per cento.