Parla il leader del Carroccio

PALERMO – Le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia danno al leader della Lega, Matteo Salvini, l’occasione per aprire il dossier Sicilia. Nell’Isola da tempo si parla di una candidatura bis per l’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, ma Salvini a sorpresa lancia una frase ambigua.

Salvini e le elezioni regionali in Sicilia

Commentando i risultati del voto di domenica e lunedì, il leader della Lega ha evidenziato la “crescita anche al sud” del Carroccio. Davanti alla domanda sui candidati alle prossime Regionali, la risposta è stata per certi versi sorprendente: “Ci penseremo a tempo debito. In Lombardia se FdI avrà candidati all’altezza saremo ben felici di prendere in considerazioni le loro proposte, come noi in Sicilia avremo qualche suggerimento da dare”.

La posizione di FdI

Parole che lasciano intravedere come la partita della Sicilia sia tutt’altro che chiusa. Due settimane fa, del resto, il commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, ha risposto così ad una domanda sullo Schifani bis: “Intanto arriviamo a fine legislatura. Schifani ha fatto bene ed essendo il presidente uscente il suo nome è sicuramente sul tavolo. Dopo di che arriviamo alla fine della legislatura e se ne parlerà”.