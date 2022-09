L'ultima rilevazione di Pagnoncelli per il Corriere della Sera

1' DI LETTURA

PALERMO – Renato Schifani avanti, tallonato da Cateno De Luca. Più staccati Nuccio Di Paola e Caterina Chinnici. Quinta piazza per Gaetano Armao. Questo l’esito dell’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali siciliane realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.

Le percentuali

Alla domanda ‘Per quale candidato alla presidenza della Regione voterebbe oggi’, il 28,7% dei siciliani ha risposto con il nome di Schifani, mentre De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha totalizzato il 23,5%. Chinnici, scelta dal Pd e da Centopassi per la Sicilia, si attesta al 22,1%, mentre Di Paola, il nome del M5s, arriva al 19,5%. Gaetano Armao, sul quale puntano Carlo Calenda e Matteo Renzi per dare linfa al terzo polo, è accreditato di un 4,6%. Seguono Fabio Maggiore (Italia sovrana e popolare) ed Eliana Esposito (Siciliani liberi), rispettivamente con lo 0,9 e lo 0,7 per cento.

Il voto di lista

Sul fronte del voto di lista, invece, il sondaggio premia la lista De Luca sindaco di Sicilia (18,7), seguito dal Movimento 5 stelle (18,4%). Fratelli d’Italia e Partito democratico quasi appaiati: 15,6% per i meloniani, 15,5% per i Dem. Seguono Forza Italia (10,2%), Lega (4,9%) e il tandem Azione-Iv (4,7%). centopassi per la Sicilia è accreditato di un 1,8%. Le liste del centrodestra collezionerebbero, secondo il sondaggio, il 33,6%, mentre la coalizione a sostegno di De Luca arriverebbe invece al 23,7%. Il centrosinistra sarebbe al 17,3%.