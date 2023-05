Elezioni, tutti i Comuni catanesi al voto: candidati e liste

Tutti i nomi. Municipio per Municipio.

CATANIA. Sono 19 i Comuni catanesi che andranno al voto il 28 e 29 maggio. Un’ampia platea demografica. La piazza più importante è Catania, capoluogo della Città Metropolitana che elegge ad interim sia il titolare di Palazzo degli Elefanti che l’inquilino di Palazzo Minoriti. Ma si vota anche ad Acireale, Belpasso, Gravina di Catania e nei due centri più ricchi in termini di pil del Mezzogiorno, Sant’Agata li Battiati e San Gregorio di Catania.

Aci Sant’Antonio

Antonio Di Stefano (Fratelli d’Italia, Il paese che vogliamo); Giuseppe Finochiaro (Cambia Vento – Giuseppe Finocchiaro sindaco); Quintino Rocca (Cittàttiva, Aci Sant’Antonio 2030, Aci Sant’Antonio domani); Giuseppe Santamaria (Forza Italia, Uniti per Aci Sant’Antonio, Aci Sant’Antonio Avanti Santamaria Sindaco, Democrazia Cristiana, I Centristi); Antonio Scuderi (Aci Sant’Antonio nel cuore, Insieme per Santa Maria la Stella).

Acireale

Roberto Barbagallo (Acireale Riparte, L’8 per Acireale, Acireale Vale!, Insieme per Acireale Vento di Cambiamento, Acireale 2030, Roberto Barbagallo sindaco, Acireale è viva, Lavoro solidarietà e progresso); Francesco Fichera (Partito democratico Francesco Fichera sindaco, Europa Verde sinistra italiana alleanza verdi); Nino Garozzo (Prima l’Italia, Democrazia Cristiana, Sud chiama Nord Cateno De Luca per Acireale, Fratelli d’Italia, Curiamo Acireale, Garozzo sindaco); Nino Nicotra (Azzurri solo per Acireale Nicotra sindaco, Popolari e Autonomisti – Noi con la Sicilia, Si può fare Nicotra sindaco, Acireale libera Nicotra sindaco, Forza Acireale Nicotra sindaco, Siamo Acireale Nicotra sindaco).

Belpasso

Carlo Caputo (Andiamo Avanti, Insieme per Belpasso, Democrazia Cristiana, Fratelli d’Italia, Fenice Caputo sindaco, Scelgo Belpasso, Belpasso Più); Salvatore Licandri (Prima l’Italia, Salvo Licandri sindaco, Forza Italia, Il Quadrifoglio, Democratici Belpasso, Sud chiama Nord, Forza Belpasso); Giuseppe Piana (Prospettiva Comune); Danilo Rossetti (Movimento cinque stelle).

Biancavilla

Antonio Bonanno (Fratelli d’Italia, Biancavilla che lavora, Biancavilla in Azione, Biancavilla mi piace, Energie per Biancavilla, Movimento per l’Autonomia, Noi per Biancavilla, Prima l’Italia); Andrea Ingiulla (PD – Biancavilla che vogliamo).

Camporotondo Etneo

Alberto Giuseppe Cardillo (Lista Liberi e Forti per Camporotondo); Filippo Rapisarda (Evviva Camporotondo).

Castel di Iudica

Giusy Basilotta (Riuniamo Castel di Iudica); Ruggero Strano (Libera Iudica Ruggero Strano sindaco).

Catania

Maurizio Caserta (Partito democratico, Movimento cinque stelle 2050, Alleanza Verdi Sinistra, Con Bianco per Catania, Per Catania Maurizio Caserta, E’ l’ora del Popolo con Riccardo Tomasello); Vincenzo Drago (Partito social democratico italiano); Giuseppe Giuffrida (Giuseppe Giuffrida Sindaco). Giuseppe Lipera (Movimento Popolare Catanese); Gabriele Savoca (Savoca sindaco di Catania – Sicilia Vera – De Luca, Sud chiama Nord); Enrico Trantino (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima l’Italia, Popolari e Autonomisti, Grande Catania, Democrazia Cristiana, Trantino sindaco); Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappalà sindaco).

Gravina di Catania

Rosario Condorelli (Insieme per Gravina, Noi con la Sicilia, Popolari e Autonomisti, Liberamente è Forza Gravina, Uniti per Cambiare, Gravina prima di tutto); Massimiliano Giammusso (Migliora Gravina, Fratelli di Gravina – Rinnova Gravina, Il Quadrifoglio, Gravinattiva, Sud chiama Nord – Generazione Gravina, Cambiamo Gravina, Impegno per Gravina, Gravina Protagonista); Stefano Longhitano (Movimento cinque stelle).

Maletto

Giuseppe Capizzi (Nuova Era – Giuseppe Capizzi Sindaco); Giuseppe De Luca (Siamo Maletto – Pippo De Luca Sindaco); Antonio Mazzeo (Risorgi Maletto – Antonio Mazzeo Sindaco)

Mascalucia

Sebastiano Catania (Movimento cinque stelle 2050); Francesco D’Urso Somma (Fratelli d’Italia); Vincenzo Magra (Continuiamo insieme per Magra Sindaco, Prima l’Italia, Forza Italia, Il Quadrifoglio, Obiettivo Mascalucia, Mascalucia in Progresso, Amo Mascalucia); Salvatore Maugeri (Maugeri per Mascalucia, Insieme per Mascalucia, Sud Chiama Nord).

Mineo

Giuseppe Mistretta (Movimento Insieme per la Città); Paolo Ragusa (Patto per Mineo).

Piedimonte Etneo

Ignazio Puglisi (Per Piedimonte); Giuseppe Pidoto (Insieme per la Rinascita).

Riposto

Claudia D’Aita (Riposto Cambia); Davide Vasta (Rilanciamo Riposto).

San Cono

Salvatore Barbera (Uniti per San Cono); Nuccio Calaciura (Cambiamo San Cono).

San Gregorio di Catania

Sebastiano Sgroi (San Gregorio Futuro Sgroi Sindaco); Eleonora Suizzo (Progetto civico per San Gregorio – Suizzo Sindaco).

Sant’Alfio

Alfio Caltabiano (Progetto Comune); Alfio La Spina (Sant’Alfio Nel Cuore).

Santa Venerina

Sandra Patanè (Siamo Santa Venerina); Santo Raciti (Ancora è meglio)

Valverde

Domenico Caggegi (Valverde nel cuore Domenico Caggegi sindaco); Rosario Scandurra (#Valverde Oltre Rosario Scandurra Sindaco); Angelo Spina (Per Valverde Angelo Spina Sindaco)

Viagrande

Piero Coco (Con l’Umiltà di sempre); Salvo Faro (Avro cura di te); Oscar Licciardello (Impegno per Viagrande); Rosario Vinciullo (Rinnovare Viagrande).