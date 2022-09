Elezioni: urne aperte in Sicilia, si vota anche per la Regione

Lo spoglio per le Politiche sarà dopo le 23 di stasera, per l'Ars invece dalle 14 di domani.

1' DI LETTURA

PALERMO – Urne aperte dalle 7 di stamane e fino alle 23 anche in Sicilia, dove oltre che per le politiche si vota anche per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo dell’Assemblea regionale Siciliana. Dopo la chiusura dei seggi si cominceranno a scrutinare le schede per le Politiche, per le Regionali si dovra’ attendere le 14 di lunedi’. Sono sei i candidati governatori e circa 900 aspiranti ai 70 posti da deputato regionale. Corrono per succedere a Nello Musumeci a presidente della Regione: Renato Schifani (Centrodestra), Caterina Chinnici (Pd e Centopassi), Nuccio Di Paola (M5s), Cateno De Luca (Sicilia Vera), Gaetano Armao (Azione- Italia Viva) ed Eliana Esposito (Indipendentisti Siciliani liberi)