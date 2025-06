Elodie registra il sold out a Messina per il live del 25 novembre e raddoppia

Nuova data il 24 novembre

MESSINA – Elodie registra il sold out al Palarescifina di Messina per il live del 25 novembre e raddoppia l’appuntamento annunciando una nuova data il 24 novembre.

Oltre al raddoppio di Messina sono state aggiunte nuove tappe anche a Milano, Roma, Eboli e Bari. I biglietti saranno disponibili online dalle 14 di lunedì 16 giugno e dalle 11 di sabato 21 giugno nei punti vendita autorizzati.

Gli appuntamenti siciliani sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management.

Lo show-evento dall’impronta internazionale, che ha infiammato il pubblico di San Siro e del Maradona, ha confermato la forza scenica e il carisma dell’artista, tra le più complete del panorama attuale. Elodie è pronta a tornare, a due anni di distanza dal suo “Elodie Show 2023”, dichiarato tutto esaurito, sui palchi dei principali palazzetti.

Reduce dal Festival di Sanremo con “Dimenticarsi alle 7”, certificato oro e tra i brani più apprezzati dell’edizione, Elodie ha pubblicato lo scorso maggio il suo quinto album in studio “Mi ami mi odi” entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI con oltre 183 milioni di stream: un punto di svolta per Elodie, che continua a esplorare diverse sonorità con una coerenza narrativa sempre più marcata. Il tour nei palazzetti sarà un’estensione naturale del grande show portato negli stadi, un viaggio musicale che continua a consolidare l’artista come protagonista assoluta della nuova scena pop italiana.

Calendario aggiornato

29 ottobre – Palazzo del Turismo – Jesolo (VE) *data zero; 31 ottobre – Unipol Forum – Milano; 1 novembre – Unipol Forum *new; 8 novembre – Palasele – Eboli (SA)* new; 14 novembre – Mandela Forum – Firenze; 19 novembre – Palazzo dello Sport – Roma; 20 novembre – Palazzo dello Sport – Roma *new; 24 novembre – Palarescifina – Messina *new; 25 novembre Palarescifina – Messina *sold out; 28 novembre – Palaflorio – Bari *new; 1 dicembre Inalpi Arena – Torino.