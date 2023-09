Emergenze, la Fit Cisl: “Sicurezza e continuità per i lavoratori dell’Ast”

Le parole del segretario generale Giordano

PALERMO – “I servizi resi da Ast e dai suoi lavoratori sono necessari per la Regione. Adesso è chiaro a tutti. Ma si mettano in sicurezza la società e i suoi lavoratori”. Lo dichiara il segretario generale della Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano, che lancia un appello citando i recenti impieghi del personale. I casi sono il caos post incendio dell’aeroporto di Catania e quello attuale, sull’emergenza immigrazione.

“Basta contrapposizioni politiche”

“Il governo Schifani adesso concretizzi il percorso di risanamento e rilancio della società – scrive il segretario -. Chi si preoccupa realmente dei lavoratori e del loro futuro tiene l’azienda lontana da logiche di mera contrapposizione politica. Dopo l’utilizzo dei mezzi Ast per far fronte ai disagi dei passeggeri dovuti all’incendio dell’aeroporto di Catania di questa estate, adesso anche il trasferimento degli immigrati da Porto Empedocle alle diverse destinazioni in Italia”.

Mancano le scorte

“Una nuova emergenza ed un ulteriore nuovo utilizzo del lavoratori Ast che certificano l’importanza della Società nel panorama regionale dei trasporti – sottolinea -. Sarebbe stato opportuno, però, che alla volontarietà e disponibilità dei lavoratori di svolgere questo servizio di trasferimento degli immigrati, si aggiungesse l’esigenza dell’incolumità fisica degli autisti. Lasciare il mezzo carico di immigrati senza la scorta di forze dell’ordine, non è ammissibile”.

Garantire la continuità

“E’ arrivato il momento di mettere in sicurezza la società garantendone la continuità – conclude –. Quindi il governatore Schifani ed il suo governo restituiscano serenità ai lavoratori, subito il confronto con le parti sociali per definire e condividere il perimetro dell’affidamento in house”.