Enna, boato e paura per il crollo di una casa disabitata: nessun ferito 

Distrutta un'auto in sosta

IN VIA SANT'ONOFRIO

1' DI LETTURA

ENNA – Attimi di forte preoccupazione ma fortunatamente nessun ferito. Questa notte, in via Sant’Onofrio, è crollata una casa disabitata. Sul posto per ore i Vigili del Fuoco del Comando di Enna. Accade nella zona vecchia della città.

Il boato

Oltre alla paura per i residenti, svegliati dal boato, è rimasta danneggiata una vettura. Al momento il vigili stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la parte non coinvolta nel crollo.

Le operazioni

Si lavora anche per consentire alle famiglie rimaste isolate di poter uscire. Nelle prossime ore è previsto anche l’intervento del mezzi di movimento terra del Comune.Sul posto presenti anche i tecnici comunali.