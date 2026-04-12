 Enna, il candidato sindaco per il centrodestra è Ezio De Rose
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Centrodestra sceglie il candidato sindaco, è il medico Ezio De Rose

Candidato sindaco Enna
Passo indietro di Fi sul nome di Paolo Gargaglione
ENNA
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1 min di lettura

È Ezio De Rose, medico e già presidente del consiglio comunale, il candidato sindaco a Enna sostenuto da FdI, Fi, Mpa-Grande Sud e Nm.

Candidato sindaco a Enna, la svolta

La svolta è arrivata nelle ultime ore, con Fi che, di fronte alla possibilità di trovare una vasta intesa attorno a un candidato unitario, ha fatto un passo indietro sul nome di Paolo Gargaglione, presidente del consiglio comunale nell’era del sindaco Dipietro, disponibile a scendere in campo.

Passo indietro anche da parte di Giovanni Contino, sostenuto dall’area civica legata all’ex assessore comunale Rosalinda Campanile. Formalmente, in campo al momento c’è anche Filippo Fiammetta con il movimento civico ennese ma potrebbe a questo punto anche decidere di ritirarsi o di convergere su uno dei due fronti: il secondo è quello di Vladimiro Crisafulli, candidato dell’area progressista senza il simbolo del Pd.

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