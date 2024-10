Incidente a Castelbuono, muore ispettore della Polizia municipale

Identificata la vittima. Indagini sulla dinamica

CASTELBUONO (PALERMO) – Ennesima tragedia della strada nel Palermitano. Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto sulle Madonie. È successo sulla strada statale 286, tra Geraci Siculo e Castelbuono.

Era con un gruppo di amici

La vittima è un uomo di 59 anni, Giovanni Calvagno. che stava facendo una passeggiata in moto con un gruppo di amici. Con lui si trovava anche il figlio. Il motociclista era alla guida di una Yamaha ed era della provincia di Caltanissetta: avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, per cause ancora in fase d’accertamento.

Sarebbe uscito di strada all’altezza di uno dei tornanti, finendo contro un muretto. Calvagno era un ispettore della polizia municipale di Caltanissetta, molto conosciuto in città. La notizia ha scosso profondamente tutta la comunità, dove era molto apprezzato.

Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i carabinieri e gli uomini dell’Anas. Il tratto è stato chiuso al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire.

La tragedia sullo scorrimento veloce

Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di poche ore: stamattina tre persone hanno perso la vita sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti gravemente feriti. (MP)