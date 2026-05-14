Enti ecclesiastici e Terzo settore, giornata di studio a Catania

Al seminario arcivescovile

CATANIA – Sabato 16 maggio 2026, dalle 9:30 alle 16, il seminario arcivescovile dei Chierici di Catania ospiterà la giornata di studio ‘Il Terzo Settore nella prospettiva degli Enti Ecclesiastici’, promossa dal Centro di servizio per il volontariato etneo (Csve).

L’iniziativa offrirà un inquadramento tecnico e operativo sulle modalità con cui gli enti ecclesiastici sono chiamati ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di Terzo Settore, con particolare attenzione all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e agli adempimenti connessi.

La riforma del Terzo settore, avviata con la legge delega 2016, attuata attraverso il Codice del Terzo settore e il decreto sull’Impresa sociale, ha ridefinito il quadro normativo applicabile agli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale.

Un passaggio decisivo è stato l’attivazione del Runts a fine 2021, mentre ulteriori disposizioni, soprattutto in ambito fiscale, entreranno in vigore nei prossimi anni. In questo scenario, gli enti ecclesiastici si trovano a confrontarsi con nuove opportunità e nuovi obblighi. La giornata vedrà il contributo di relatori, esperti in diritto canonico e legislazione concordataria, che offriranno chiavi di lettura, approfondimenti giuridici e indicazioni pratiche.