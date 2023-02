Enti locali, presentato il ddl per l’Istituzione del Cral in Sicilia

L'iniziativa dell'Asael e dell'Associazione ex parlamentari Ars

PALERMO – Una nuova presentazione della proposta per l’istituzione in Sicilia del Consiglio regionale delle Autonomie locali, un organismo di raccordo tra Enti locali e Regione previsto dalla Costituzione e non presente solo nella Regione Siciliana. È l’oggetto dell’incontro che si è tenuto ieri presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione siciliana amministratori enti locali e dall’Associazione ex parlamentari dell’Ars e rappresenta una seconda edizione della presentazione del Ddl che già nella passata legislatura era stato proposto senza arrivare alla approvazione della normativa.

Le due associazioni hanno riproposto il testo al governo Schifani rappresentato dall’assessore Andrea Messina e al nuovo Parlamento. Presenti in sala numerosi deputati. L’esponente di Fratelli D’Italia Nicolò Catania e gli esponenti Pd Caterina Chinnici, Mario Giambona e Dario Safina.

I lavori sono presieduti dal presidente dell’associazione ex parlamentari Rino La Placa secondo cui il “Cral rafforzerebbe il ruolo degli enti locali ma sarebbe anche un’occasione di rafforzamento della Regione. È un lavoro che viene dalla passata legislatura, nell’ottobre 2021 – ha sottolineato l’ex deputato – avevamo sperato che si arrivasse a una soluzione entro l’anno. Auspichiamo che adesso si arrivi a una conclusione”.

Anche il presidente dell’Asael Matteo Cocchiara ha condiviso l’auspicio del collega assicurando che l’intenzione del ddl “non è quello di togliere al parlamento potestà ma solo quello di individuare soluzioni prima del momento decisionale così da evitare che le norme siano scollegate dalle esigenze degli amministratori. Il Cral – aggiunge Cocchiara – è uno strumento di dialogo che ad esempio avrebbe evitato soluzioni pasticciate come quella sull’indennità dei sindaci recentemente varata dall’Ars, o le tante riserve che ormai si fanno a carico del fondo per le autonomie”.

“Mi farò carico di portare all’attenzione della giunta il disegno di legge”, ha detto l’assessore alle Autonomie Locali Andrea Messina intervenendo alla conferenza. “Occorre – ha aggiunto rivolgendosi ai rappresentanti dell’Asael e dell’associazione ex parlamentari – fare i necessari approfondimenti per riuscire a superare le difficoltà interpretative che finora hanno impedito alla proposta di divenire legge. Credo che con l’impegno di tutte le parti in gioco riusciremo a dotare anche la Sicilia di questo importante organismo”.

All’evento hanno partecipato con due relazioni anche i dirigenti delle due associazioni proponenti Felice Crosta e Francesco Piro.

A margine dell’iniziativa Matteo Cocchiara ha sottolineato, inoltre, la necessità che la Regione istituisca un tavolo di concertazione per la condivisione di un percorso per l’impiego delle risorse della nuova programmazione comunitaria 2021/2027 e del Pnrr. “Il linguaggio della politica comunitaria deve divenire elemento portante anche dell’amministratore locale”, ha affermato Cocchiara.