Enti locali, si conclude il corso Asael per sindaci e consiglieri

Cocchiara: "Serve norma per la formazione"

PALERMO – Un centinaio di partecipanti fra assessori e consiglieri di comuni, città metropolitane e liberi consorzi. Si è chiuso il nono corso di formazione politico-istituzionale organizzato dall’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali.

Undici incontri in cui autorevoli relatori ed esperti hanno trattato vari argomenti che riguardano da vicino la vita amministrativa di piccole e grandi città dell’Isola, dall’urbanistica al Pnrr, dai bilanci alla gestione delle risorse umane e ai tributi locali.

“Quest’ultima esperienza – dice il presidente di Asael, Matteo Cocchiara – ha fatto rafforzare il convincimento della nostra associazione della sempre più urgente necessità che il legislatore regionale preveda, con apposito provvedimento legislativo, la obbligatorietà di un percorso formativo per chi viene eletto e chiamato ad amministrare. È importante conoscere quali sono i propri ruoli nel governo dei bisogni dei cittadini amministrati, creando in tal modo una classe dirigente degna di tal nome. Attendiamo con ansia e fiducia questo provvedimento legislativo che potrebbe essere di già inserito in questa prossima legge di bilancio da parte dell’Ars, nella speranza che questo ennesimo appello dell’Asael venga accolto”.