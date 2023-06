Esame di guida da brividi finisce con un incidente VIDEO

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare la donna ad uscire dal veicolo

ARGENTINA – Sembrava una normale prova per conseguire la patente, ma si è trasformata in un esame di guida da brividi.

Una donna di 63 anni, durante il suo esame di guida in Argentina, ha perso il controllo del veicolo che accelerando, si è schiantato contro un lampione e si è ribaltato. Le telecamere di sorveglianza della città di Lanus, in Argentina, hanno ripreso l’incidente dell’esame di guida da brividi. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano la guidatrice che con qualche errore attraversa diverse aree del percorso della prova d’esame, ma ad un certo punto, accelera inspiegabilmente finendo per schiantarsi contro un palo della luce.

Secondo quanto riportato dai media locali, il veicolo è finito capovolto. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare la donna ad uscire, con qualche lieve ferita, dal veicolo. La 63enne è stata successivamente trasportata in ospedale.

