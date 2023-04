Immediati i soccorsi.

1' DI LETTURA

TORTORICI – Scoppia una bombola a Tortorici, in gravi condizioni un 12enne e la mamma, altri 2 feriti.

Il fatto è successo ieri pomeriggio all’interno di un’abitazione.

A esplodere, per cause che saranno oggetto di indagini, una bombola mentre erano presenti una donna, la nuora e due ragazzini di 12 e 16 anni. Tutti feriti, con le conseguenze più gravi per il dodicenne e la mamma. Immediati i soccorsi, con i feriti trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello.