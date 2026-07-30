Sul posto forze dell'ordine e sanitari. I vigili del fuoco scavano tra le macerie

MESSINA – Cinque persone sono rimaste gravemente ferite a causa di una violenta esplosione che ha provocato il crollo parziale di una palazzina.

L’edificio di tre piani si trova quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina e si affaccia lungo la strada statale 114.

Ospita alcune abitazioni e un supermercato.

I feriti in codice rosso sono stati trasportati al Policlinico.

I vigili del fuoco scavano tra le macerie

I vigili del fuoco stanno scavando sul luogo del crollo alla ricerca di dispersi. Attorno al luogo dell’esplosione numerose ambulanze, mezzi meccanici e dei pompieri, ma poco rumore. Curiosi che si fermano, persone che chiedono informazioni e c’è chi telefona in continuazione alla ricerca di una voce che confermi che è vivo, da qualche altra parte della città.

Vigili del fuoco con Usar, cinofili, droni e unità Saf sono impegnati nelle ricerche di dispersi nel crollo dell’edificio di contrada Pistunina di Messina. Tra le ipotesi sulle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un’esplosione per una fuga di gas.

È lo scenario nel rione Pistunina, nella zona sud di Messina. La costruzione risale alla fine degli anni Ottanta. Due piani di circa 2.500 metri quadrati ciascuno, mentre nella parte superiore si trovavano quattro appartamenti e una grande terrazza. Per molti anni un simbolo di Messina, che adesso sembra un edificio distrutto da un ordigno.

Attorno alla zona interdetta arrivano persone, tra curiosi e chi vuole notizie di quello che è accaduto. C’è anche chi è scampato al pericolo uscendo in tempo dal negozio o da casa che ancora ha difficoltà a credere a quello che è accaduto.

Messina, il sindaco attiva il Coc

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte nel crollo della palazzina di contrada Pistunina. Sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, a disposizione per fornire assistenza alle famiglie interessate dall’emergenza.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile – l’attivazione del Coc e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie”.

L’amministrazione comunale, spiega in una nota, continuerà a seguire l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza.

Schifani: “Seguo con apprensione l’evolversi della situazione”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha telefonato al sindaco di Messina Federico Basile per avere un aggiornamento diretto sulla grave esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in città.

“Ho voluto sentire personalmente il sindaco Basile – ha detto Schifani – per essere aggiornato su quanto accaduto. Seguo con grande apprensione l’evolversi della situazione e desidero esprimere la mia vicinanza ai feriti, ai loro familiari e a tutta la comunità messinese. Ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. La Regione è pronta a garantire ogni supporto che dovesse rendersi necessario”.

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Una cliente: “Uscita in tempo, è venuto tutto giù”

“Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta”. Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio gestito da cinesi a Messina poco prima che il palazzo crollasse.

Pm D’amato: “Indaghiamo sulle cause”

Il procuratore di Messina si è recato sul luogo del crollo della palazzina di contrada Pistunina per un sopralluogo anticipando che sarà aperta un’inchiesta per capire le cause del crollo.