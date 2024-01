Fa esplodere una bomba davanti casa dell’ex fidanzato: incastrata dalle telecamere VIDEO

Messaggio intimidatorio scritto sul muro: "Questa casa può bruciare all'inferno"

REGNO UNITO – Fa esplodere una bomba davanti casa dell’ex fidanzato dopo una serie di tentativi di incendio doloso. La 39enne Lauren Marie Talbot è stata condannata a sei anni di carcere presso la Northampton Crown Court.

Fa esplodere una bomba davanti casa dell’ex fidanzato: gli incendi ripetuti

La donna aveva cercato ripetutamente di dare fuoco all’appartamento del suo ex fidanzato, utilizzando ordigni esplosivi. Uno degli ultimi tentativi, avvenuto nel mese di giugno, ha portato alla distruzione di due porte, danneggiamenti di pareti e moquette bruciata. Fortunatamente, l’ex compagno non era presente nell’appartamento durante l’incendio, evitando così possibili conseguenze fatali. Le telecamere di videosorveglianza del condominio, hanno catturato le immagini Talbot mentre posizionava la bomba davanti alla porta dell’appartamento. In un’altra occasione, la donna aveva lasciato una bombola di gas sulla soglia dell’appartamento, provocando un’esplosione.

L’esplosione e l’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato un messaggio intimidatorio scritto sul muro: “Questa casa può bruciare all’inferno”.

Talbot si è dichiarata colpevole per tutti i tentativi di incendio. L’ex compagno di Talbot ha collaborato con le autorità fin dall’inizio delle indagini, nonostante il timore di ritorsioni.



